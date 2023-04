L'attuale allenatore del Brighton e oggi primo obiettivo dell'Inter per il post-Inzaghi, Roberto De Zerbi ha parlato del suo futuro in conferenza stampa allontanando, almeno a parole, l'idea di un ritorno in Italia preferendo la Premier League



PRESSIONE - "In Italia c'è più pressione, perché in Italia ci sono 60 milioni di persone e 60 milioni di allenatori. È molto difficile lavorare in Italia".



STO BENE QUI - "La pressione è buona, dipende da come puoi gestirla. Mi sento molto bene qui. Ho la possibilità di lavorare a modo mio. Non ho alcuna pressione".