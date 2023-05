Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato così dopo l'ultima giornata di Premier League - sconfitta per 2-1 in casa dell'Aston Villa -: "Non siamo pronti per giocare tre partite a settimana, non l'abbiamo mai fatto. Ci sarà da lavorare nella finestra di mercato, ci sarà da costruire una squadra più forte, con più calciatori. Il risultato raggiunto quest'anno è stato incredibile e il nostro sogno è di crescere ancora. La stagione è finita e per me è una brutta notizia, senza calcio è dura. Ora tornerò un po' in Italia, ma sempre pensando a come migliorare il club. Questa stagione è stata fantastica, dobbiamo provare a ripeterci".