De Zerbi-Bayern Monaco: per i bookie il matrimonio si può fare. In quota anche le ipotesi Barcellona e Liverpool

45 minuti fa



Più di una semplice suggestione. Roberto De Zerbi è nel mirino del Bayern Monaco, che lo avrebbe posizionato subito dopo Xabi Alonso nella lista dei desideri per il dopo Tuchel. Le preferenze dei bavaresi si rispecchiano nelle quote, dove il passaggio di De Zerbi al Bayern si gioca a 4, mentre è in lavagna a 2,75 l'attuale allenatore del Bayer Leverkusen. Ma il tecnico italiano fa gola anche ad altre big europee, in cerca di un allenatore per la prossima stagione: l'ipotesi De Zerbi allenatore del Barcellona vale 5 volte la posta, mentre si sale a 6 per la permanenza in Premier sulla panchina del Liverpool. I bookie non credono, invece, in un possibile ritorno in Italia: offerto a 20 l'approdo a Napoli o a Milano sponda rossonera, a 25 l'accordo con la Juventus.