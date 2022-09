Ad inizio settimana il no alla panchina del Bologna dopo l'esonero di Mihajlovic. Prima ancora quello, mai realmente concretizzatosi, con il Monza che continua a insistere con Stroppa. Roberto De Zerbi puntava a qualcosa di diverso dal suo passato e in queste ore per lui si sta aprendo la possibilità di approdare in Premier League.



CONTATTI COL BRIGHTON - Negli ultimi giorni, infatti, il suo agente è stato contattato dal Brighton che ha perso, o meglio ha venduto per 23 milioni di euro, Graham Potter al Chelsea. e sta cercando un sostituto che sappia esprimere un calcio vivace e propositivo. De Zerbi rientra al 100% nel profilo, ma ancora non c'è alcuna intesa ufficiale. Anzi, secondo quanto appreso da Calciomercato.com domani o al più tardi nei prossimi giorni, ci sarà un contatto importante fra le parti per provare a trovare un accordo e iniziare una nuova avventura nel campionato più competitivo del mondo.