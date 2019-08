In vista della sfida che vedrà il Sassuolo affrontare la Sampdoria l'allenatore dei neroverdi, Roberto De Zerbi, ha parlato così in conferenza stampa.



SAMP DIFFICILE - “Spero in un bel weekend per noi. Abbiamo una partita difficile contro una squadra che ha perso ma che ha valori e sa giocare. Noi dobbiamo prendere quello che di buono abbiamo fatto a Torino, secondo me abbiamo fatto tanto di buono, capendo quello che abbiamo sbagliato“.



ROGERIO - "Con l’infortunio di Rogerio dovremo fare qualcosa. La società è attenta e troverà la soluzione migliore. Verrà fatta anche qualche uscita perché siamo troppi ma abbiamo grande qualità, abbiamo tutto“.



ROSA FORTE - "E’ una squadra molto forte e non mi nascondo, dobbiamo trovare la quadra. Io non voglio adattare i giocatori a me. Cerco di adattare l’idea alle caratteristiche dei giocatori e qualcosa di diverso probabilmente inizieremo a fare dalla prossima settimana“.