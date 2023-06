ha dichiarato a margine della cerimonia: "Le voci di mercato sul Napoli? Non lo so, Spalletti ha fatto un lavoro strepitoso e ha vinto lo scudetto, ma già prima aveva dimostrato di essere un grande allenatore alla Roma e all'Inter. Un mio ritorno in Italia?, vorrei continuare ad allenare divertendomi come ho fatto in questi anni"."Mi sto divertendo a fare questo lavoro fin dall'inizio, non solo quest'anno. Poi quando le cose vanno bene ci sono ancora più aspettative e pressioni, un po' come quando ho ricevuto i complimenti di Guardiola. Noi italiani non muoriamo mai grazie alla nostra passione, basti vedere i percorsi delle squadre della Serie A nelle coppe europee questa stagione. Ogni anno ci sono dei giovani interessanti, come? Per me è pronto ad allenare una prima squadra, non gli manca nulla".vuole divertirsi, è un ragazzo intelligente e in passato è stato bravo a decidere di rifiutare destinazioni anche importanti pur di rimanere al Sassuolo".farà bene in Premier? Penso di sì e spero di sì, ha tutto per sfondare anche in Inghilterra".