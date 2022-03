ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:Là c’era da fare: organizzare la fuga per noi e i giocatori, parlare con l'ambasciata e invece qui non si può fare niente, solo guardare e sentire chi è ancora là"., siamo riusciti a spostare i giocatori nella parte occidentale del Paese. Portarli fuori purtroppo non si può: chi ha tra i 18 e i 60 anni non può lasciare l'Ucraina. Alcuni dipendenti vivevano a Irpin, le loro case sono state bombardate. Il dottore abita a Obolon, bombe anche lì"."I calciatori potrebbero giocare altrove. I brasiliani sono depressi, vorrebbero giocare. Qualche club mi ha chiamato per averli: mi ha dato fastidio.Ho fatto sette mesi in un Paese, non si cancellano in dieci giorni. Anzi:Sarebbe importante per me. Perché ci hanno costretto a scappare come i ladri, ma noi abbiamo lavorato.a 12 giornate dalla fine. Se ci dessero il titolo a tavolino, non lo vorrei. Lo avremmo vinto sul campo, il campionato. Per anni. In Turchia finalmente cominciavo a vedere il frutto del lavoro, a dirmi 'che squadra'. Avevo pure iniziato a pensare come migliorarla ulteriormente. EHanno la libertà da 30 anni, difendono valori che noi diamo per scontati.E poi chi dice così dà alla libertà, alla dignità, all’orgoglio, all’appartenenza un valore scontato, dimenticando che qualcuno lo ha fatto per noi tanti anni fa".