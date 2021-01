Dopo la sconfitta contro la Juve, l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato così a Sky Sport: “Non ho rivisto il gol del 2-1, ma non ci deve più bastare la prestazione. Non voglio vederlo, poi mi arrabbio. Chiriches era stanco per un allungo, è un maestro in queste cose, ha avuto Sarri e Napoli lui. Io volevo vincere la partita, senza presunzione. Poi la perdi, ma vedevo che c’erano i presupposti per vincerla. Oddei? Mi erano finiti i terzini destri, lui è un ragazzo giovanissimo di gamba e qualità. Il campionato è equilibrato, si può vincere e perdere con tutti. Davanti la più convincente è il Milan, non sulla carta, ma in convinzione e testa. Mi piace anche la Juve, ha fatto grande calcio in qualche partita. Nell'organico abbiamo tanta qualità, se non raggiungi l'Europa poi ambiscono ad andare altrove. I Locatelli, i Berardi, questi giocatori. Non bisogna avere paura di cambiare, per costruire. Noi abbiamo lavorato tanto negli anni. Io mi sto divertendo, non so dove e come, ma l'ansia di andare via non ce l'ho, mi rende felice questo, io sono ambizioso".