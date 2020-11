IL TABELLINO

C’è poco da fareSe poi dall’altra parte trova un Sassuolo che seppure più “leggero” per l’assenza di tutti e tre gli attaccanti titolari riesce a giocare con intelligenza e ordine e a far gol, beh, allora non ha scampo., il quale sfrutta il ritorno su quel campo che da giocatore fu anche suo, perpur senza spendere un camion di milioni per un attaccante. Due a zero, dunque, ementre il Napoli deve sperare ora che gli facciano rigiocare la partita con la Juve per provare a non perdere contatto con i primi.C’era stato costretto, in verità. L’aver dovuto lasciare a casa in una volta solagli impone, infatti, più prudenza. Il che si traduce in un cambio di disegno e di abitudini. Ovvero: difesa a tre, centrocampo con Lopez e Locatelli assistiti ai lati da due terzini di gamba sciolta (Rogerio di più e Muldur di meno) e un attacco ragazzino: sessantaquattro anni in tutto tra Boga, Traoré e Raspadori. E non è tutto. Si tiene basso, infatti, il Sassuolo.e la velocità del vento.Se si vuole,la squadra di De Zerbi e pur se raccolta come mai, non rinuncia alla voglia di giocare. Un altro, Sassuolo, dunque, ma, spinto dalla necessità e dalle assenze, assai giudizioso.Ecco,fresco fresco di stretta di mano per il rinnovo del contratto. Il quale Gattuso per l’occasione lucida il miglior Napoli possibile. OvveroE ieri come allora manca Insigne e spesso se manca il capitano, si sa, in casa Napoli la luce è un po’ più fioca. Ma il resto della squadra c’è.ma non per questo non si dà da fare. Tre volte nel primo tempo arriva ad una virgola dal gol (se lo mangia (11’) perché Consigli rimedia a un suo errore precedente; ancora con il nigeriano che (32’) fa tutto bene dal centrocampo al limite dell’area e poi sfiora la traversa; infine con(40’), che però trova pronti i pugni di Consigli), ma più di tanto non riesce a fare.che il Sassuolo mette in campo. Lo soffre e non può distrarsi mai un momento, perché appena lo fa la velocità di Boga - bravo a cercarsi un po’ di libertà tra centrocampisti e difensori azzurri - gli crea un sacco di problemi, come testimonia, il quale (43’) deve volare per salvarsi. Insomma, non è quella partita ricca di gol che ci si aspettava; non regalano calcio frizzante e divertente, Napoli e Sassuolo, eppure non dispiace. Non annoia. Almeno, non sempre e non completamente.Poi, in avvio, di secondo tempo, il lampo che cambia la partita.e su suggerimento del Var l’arbitro mette il pallone sul dischetto. I rigoristi non ci sono, ma ci pensaa fare gol. Sì, forse il vantaggio è una medaglia troppo scintillante per questo Sassuolo, ma quanto menola sua attenzione, la voglia dei suoi giovanotti di non far rimpiangere chi è rimasto a casa.E il povero Napoli improvvisamente sotto, inopinatamente schiaffeggiato dai ragazzini di De Zerbi? Beh, il Napoli prova ad alzare un po’ il ritmo delle sue giocate, ma chi prova a fare un po’ di più è don Gennarino Gattuso con i cambi. Tre i cinque minuti: fuorie dentroInsomma, l’allenatore azzurro disegna un quattro-quattro-due con Petagna appena dietro Osimhen.. Sì, è vero, da quel rigore in avanti il pallone sta quasi sempre nella metà campo del Sassuolo, ma al di là d’un calcio franco di Mertens prima dei saluti,palla destinata all’angolo basso della porta, ma Consigli è lesto di pensiero a salva tutti. E praticamente condanna il Napoli alla prima amarezza in campionato.per quel gol annullato a Manolas al 91° minuto per un precedente fuorigioco di Osimhen e quel gol di Lopez all’ultimo secondo o giù di lì, che bastano e avanzano per mettere il timbro alla malanotte azzurra e al trionfo di De Zerbi.Napoli-Sassuolo 0-2 (primo tempo 0-0)Marcatori: 14' s.t. Locatelli (r) (S), 50' s.t. Lopez.Assist: -Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj (25' s.t. Mario Rui); Bakayoko, Fabián Ruiz; Politano (33' s.t. Zielinski), Mertens (25' s.t. Elmas), Lozano (20' s.t. Petagna); Osimhen. All. Gattuso.Sassuolo (3-4-2-1): Consigli; Ayhan, Chiriches (43' s.t. Marlon), Ferrari; Muldur (dal 35' s.t. Kyriakopoulos), Locatelli, Lopez, Rogerio; Traoré (23' s.t. Defrel), Boga (dal 35' Obiang); Raspadori (43' s.t. Bourabia). All. De Zerbi.Arbitro: Mariani di ApriliaAmmoniti: 5' s.t. Locatelli (S), 16' s.t. Manolas (N), 45' s.t. Bourabia (S), Ospina 50' s.t. (N).Espulsi: -