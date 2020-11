Napoli-Sassuolo 0-2: protagonista di qualche intervento positivo, ma in occasione delle due reti del Sassuolo non può granché: il suo intervento in ritardo in area causa il rigore segnato dal Sassuolo.: molto frenetico negli anticipi, sbaglia qualche intervento di troppo. Male anche in occasione del raddoppio del Sassuolo.: sempre pulito lì dietro e decisivo dopo pochissimo con Raspadori che era partito in campo aperto. Al 94' serve anche benissimo Osimhen che, strattonato al limite, non può arrivare sul pallone.: soffre la velocità degli avversari sulla sua fascia e si fa trovare spesso impreparato nel seguire gli inserimenti. Ma si rende protagonista di alcune azioni positive in fase di spinta (dal 25' s.t.: con il suo ingresso non riesce a dare la giusta spinta).: partita di sostanza in mezzo al campo per lui, ma nella ripresa cala un po' di intensità.: prestazione sottotono. Non entra nel vivo del gioco e rallenta più volte l'azione.: è attivo fin da subito. Cerca sempre la giocata e crea superiorità numerica, ma gli manca l'ultimo spunto decisivo (dal 33' s.t.: c'è ancora bisogno di tempo per rivedere il vero Piotr Zielinski).: tra le linee riesce sempre a farsi trovare libero e si rende pericoloso in diverse occasioni. Nella ripresa cala e fallisce una chance importante (dal 25' s.t.: ritorna anche lui, ma combina troppo poco dal suo ingresso: avvio molto timido e anche un po' distratto in fase di ripiego. Passano i minuti ed entra nel vivo, si sacrifica e trova qualche giocata. Ma non basta, lo spunto decisivo non lo si vede mai (20' s.t.: impatto non esaltante il suo. Spesso tiene troppo palla, spegnendo azioni potenzialmente interessanti).: dopo 10' ha un'occasione clamorosa riconquistando un rinvio sbagliato di Consigli ma non ha il tempismo vincente per battere l'estremo difensore nerovrerde.: le gambe dei suoi non girano come al solito, eppure fa sei cambi rispetto alla gara di giovedì in Europa League. Una sconfitta che non ci voleva, soprattutto con tre grandi assenti tra le fila del Sassuolo.