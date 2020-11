Dopo il lungo corteggiamento, l'entusiasmante attesa, ha fatto il suo debutto con la maglia del Perù Gianluca Lapadula. Entrato al 59esimo minuto al posto di RuiDiaz: bacio al prato verde, segno della croce e solita faccia rabbiosa. Col Ciel avanti già 2-0 per la doppietta di Arturo Vidal, alla prima palla toccata il bomber del Benevento rischia dubito di segnare: verticale di Carrillo, mancino che sbatte su un attentissimo e pronto Claudio Bravo. Poi tanto lavoro sporco, sponde utili per far respirare la manovra e consueta lotta contro i difensori centrali.



Ora di nuovo in campo contro l'Argentina nella notte tra martedì e mercoledì: sfida a Messi e Lautaro per Lapagol. E chissà che non possa partire dal primo, viste le difficoltà, che si porta dietro da tempo, di Ruidiaz. Il debutto è arrivato, ora si attende il primo gol.