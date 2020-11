L’attesa è tanta, l’entusiasmo alle stelle. Il debutto di Gianluca Lapadula con la maglia del Perù ha mobilitato i tifosi della Blanquirroja, con tanto di benedizione di uno degli sciamani più noti del paese. Le aspettative sono promettenti anche per i betting analyst, che per l’esordio di stanotte contro il Cile, nelle qualificazioni mondiali, danno all’attaccante del Benevento buone chance di essere subito protagonista: sul tabellone il gol alla prima con la nazionale si gioca a 4,25 e solo il veterano Ruidíaz fa meglio di lui tra i giocatori peruviani, a 3,75. La trasferta contro Sanchez e compagni sarà in ogni caso durissima: il Cile al momento è favorito a 1,89, contro il 4,20 del Perù e il 3,40 del pareggio.