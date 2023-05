. La voce circolava da settimane e negli ultimi giorni ha trovato conferme crescenti. Vanno a delinearsi anche le sorti dei dirigenti che occupavano i posti-chiave dell'organigramma blaugrana nel settore dell'area tecnica e delle politiche da applicare sul mercato dei trasferimenti: Mateu Alemany dovrebbe mantenere il posto nell'organigramma blaugrana mentre per Jordy Cruyff si apre la porta d'uscita. Dimissioni per ragioni personali, è stata la motivazione che il figlio del grande Johan ha affidato alla stampa., tanto più se quella posizione riguarda proprio la gestione del calciomercato.Anzi, in questi anni si è trovato al centro di un intreccio molto promiscuo fra calcio e finanza offshore, che dimostra quanto inefficace sia stata la messa al bando delle third party ownership (TPO) resa effettiva dalla Fifa a partire dal 1° maggio 2015.Fu il boss di Gestifute a pilotarne il passaggio al Porto, che in quel momento era il suo club di riferimento, quando nel 1998 il giovane centrocampista brasiliano venne lasciato inopinatamente libero dal Benfica che lo cedette gratis all'Alverca. Da lì il calciatore andò al Salgueiros, la terza squadra di Oporto che all'epoca era un pascolo privato di Mendes, quindima che secondo indiscrezioni della stampa dell'epoca ammonterebbe all'equivalente di 100mila euro (al tempo circolava ancora la moneta nazionale, l'escudo). Ma come si venne a sapere in seguito i diritti economici del calciatore non erano completamente nelle mani dei Dragões.. E a se a qualcuno fossero rimasti dubbi, provvidero i comunicati ufficiali emessi dal Porto nell'estate del 2003, e tuttora disponibili nel sito della Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM, la Consob portoghese) per chiarire la situazione., in cambio di 2,25 milioni di euro e del 5% dei diritti di Paulo Ferreira e Ricardo Carvalho (che, va ricordato, nell'estate successiva passeranno al Chelsea assieme a José Mourinho, altro cliente di Jorge Mendes). Passò soltanto una settimana e il 4 agosto il Porto annunciava di avere comprato da Gestifute un altro 15% dei diritti di Deco, arrivando così a possederne l'85%, in cambio di 1,25 milioni di euro e del 10% dei diritti di Benny McCarthy . Dunque nel giro di una settimana Deco venne ceduto a tocchi, con Jorge Mendes che portò a casa 3,5 milioni di euro e quote dei diritti economici di tre calciatori del Porto., che si presume abbia monetizzato quando nell'estate successiva Deco venne ceduto al Barcellona (proprio il club di cui sta per diventare direttore sportivo),Rispetto a quest'ultimo punto, possiamo dire tranquillamente che se si guarda al post-carriera e non soltanto alla carriera agonistica, allora Deco è certamente l'allievo favorito del maestro. Infatti, appena il tempo di appendere le scarpe al chiodo, l'ex centrocampista di Porto, Barcellona e Chelsea. Il ruolo di fiduciario brasiliano di Gestifute gli sta molto stretto, dunque comincia a muoversi in proprio. Fonda la D20 Sports (http://www.d20sports.com/en/), società con sede operativa a Oporto, come la Gestifute di Mendes, e sede fiscale nella più permissiva Irlanda, anche in questo caso come la Gestifute International di Mendes. Entrambe le società irlandesi hanno iscritto nell'organigramma, col ruolo di direttore, l'avvocato Andy Quinn, esperto in diritto societario e fiscale che per Gestifute ha operato anche in qualità di agente, come dimostra l'elenco 2019 degli agenti abilitati a operare in Italia presente sul sito della Figc . In Portogallo gli tocca puntare su club di seconda fascia, poiché quelli di prima (Benfica, Porto, Sporting Portugal, più lo Sporting Braga che ormai è stabilmente a ridosso dei tre big) sono roba del capo. Dunque, la cui SAD (Sociedade Anónima Desportiva, una struttura di società per azioni che nel diritto societario iberico è stata delineata appositamente per le società sportive) viene infatti indicata come possibile oggetto di un investimento da parte dell'ex centrocampista. Il progetto non va a conclusione, e anzi dopo il cambio di presidenza del Vitória è partita pure, club delle categorie inferiori dal quale transitano molti suoi clienti. Alcune fonti di stampa parlano esplicitamente di “investimento” , per un rapporto che adesso risulta sciolto ma che fino a quando è durato ha dato molti frutti per la D20. Poi c'è stato il tentativo di acquisire l'Oliveirense. E qui va aperto un altro capitolo., ma rimane un'informazione molto interessante relativa al soggetto che avrebbe dovuto comprare la SAD del club indicando Deco come proprio rappresentante., che funge da braccio operativo e fa capo a Panther Sports Enterprises CO LLP. Quest'ultima ha una composizione societaria che è il fior fiore dell'offshoring . Ne fanno, o ne hanno fatto parte, oltre alla Panther Limited, soltanto persone giuridiche con sede legale in paradisi fiscali: Blue Compass Limited e la Gabraz Sports Investments Limited registrate entrambe presso le Isole Vergini Britanniche, la Dag Investments Limited registrata a Hong Kong (uscita dalla compagine societaria a aprile 2022), e la YC Ventures Limited registrata a Dubai (uscita nel 2016 dopo solo un anno di permanenza nei ranghi).. L'immagine che riproduciamo mostra esplicitamente una lista di calciatori di cui sono detenuti quote dei diritti economici. Lo dice anche il titolo del paragrafo:che fra qualche giorno potrebbe trovare il suo agente come direttore sportivo.Lì troviamo i nomi del Mirassol, del Vitória Guimarães e del Paços de Ferreira. I due club portoghesi sono accomunati dalla traiettoria di Welthon Fiel Sampaio, calciatore che nel frattempo si è inabissato nelle categorie inferiori brasiliane , ma che ai due club continua a costare in termini di prestito contratto con Panther e relativi interessi.Vi si trova la D20 Sports Management, per la cifra simbolica di 1 euro, ma anche la DE20 Rapresentação e Assessoria Esportiva LTDA per la ben più rilevante somma di 225mila euro., oltre a confermare la presenza dell'ex calciatore come socio, lasciano una mail di contatto intestata a Gestifute Brasil . L'ultimo bilancio di Panther Sports presente sul sito di Companies House, quello al 31 dicembre 2021, pone esplicitamente fra i creditori il nominativo Anderson Luís de Souza, sia pure per la poco rilevante cifra di 500 euro., che al 31 dicembre 2021 registra profitti per oltre 1,7 milioni di euro.. Ma a noi la scelta del club blaugrana pare inopportuna a prescindere.@pippoevai