Il Governo ha trovato l'accordo sul testo del nuovo decreto agosto, che domani approderà in Consiglio dei ministri. Ribadito il no alla riapertura degli stadi, che restano chiusi: l'ostacolo maggiore riguarda la possibilità di far stare tutti gli spettatori seduti al proprio posto e di individuare gli eventuali positivi tracciandone i contatti.