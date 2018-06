La volontà del governo di vietare la pubblicità sul gioco d'azzardo sta mandando in fibrillazione il mondo del calcio che teme di perdere gran parte degli introiti derivanti dalle sponsorizzazione delle varie agenzie di scommesse.



Tra i più arrabbiati c'è il presidente del Genoa Enrico Preziosi che dalla colonne della Gazzetta dello Sport si scaglia contro la proposta avanzata dal ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio: "E' una follia - afferma il numero uno rossoblù - Lo scopo è ridurre la dipendenza? Ma così si alimenterebbero le puntate all'estero, per non parlare dei circuiti illegali. E' un provvedimento senza senso e populista, che penalizzerebbe un sistema come quello calcistico che già fatica a stare in piedi. Sarebbe una mazzata e non risolverebbe nemmeno il problema che si vuole affrontare".



Secondo il re dei giocattoli la misura pensata dal Governo non servirebbe a disincentivare le scommesse ma solo a spostarle verso altri canali: "Voi pensate che la gente abbia smesso di fumare dopo che sui pacchetti sono comparsi quegli slogan sui rischi del fumo? Non è cambiato nulla. Di solito i divieti fanno che alimentare ancora di più certe pratiche. Sono proprio arrabbiato"



Preziosi spiega infine come il mondo del betting rappresenti una possibilità economica importante per le società sportive: “Noi in passato abbiamo avuto una società di betting come sponsor sulla maglia, in futuro potremo riaverla, è un’opportunità commerciale che non può essere negata”.