Poche ma significative: sono le parole espresse ieri sera dal presidente del Genoa Enrico Preziosi intervenuto in diretta telefonica a TeleNord.



Il numero uno rossoblù, attualmente in vacanza alle Baleari, ha fatto un rapido giro d'orizzonte riguardo ad alcune delle più imminenti trattative di mercato del Grifone: “Pensiamo di fare le cose giuste, come sempre sarà il campo a giudicare le nostre scelte. Marchetti e Sandro non sono giovanissimi ma aumentano il livello di esperienza. Con Bertolacci, a differenza di quanto si dice, non avremo problemi con il Milan. Sto parlando con Ballardini, mi ha detto quello che vuole e stiamo cercando di accontentarlo in tutto”.



Preziosi ha poi spiegato come nonostante le difficoltà la speranza di portare a Genova il tedesco Amin Younes sia tutt'altro che tramontata: "Sugli esterni d’attacco abbiamo le idee chiare: stiamo insistendo con il Napoli per Younes, ma molto dipenderà da cosa farà il ragazzo e se andrà o meno all’ombra del Vesuvio. Ci interessa tanto anche Radonijc".