La scintilla tra Gregoire Defrel e la sponda blucerchiata di Genova è scattata da subito. L'amore - corrisposto dai sostenitori doriani - non è nato solo con la Sampdoria, ma anche con la città che lo ha accolto dopo l'esperienza alla Roma. L'attaccante francese, intervistato da Farodiroma.it, ha parlato in questi termini del capoluogo ligure: "Genova è bellissima, mi ci trovo molto bene, non vado spesso in centro perché dove ci alleniamo non è vicinissimo a Genova centro. La città è bella, c’è il mare, c’è meno traffico rispetto a Roma, meno pressioni, mi trovo molto bene" ha detto Defrel.



Ad aver spinto il calciatore verso la Samp è stata anche la presenza al Doria di Marco Giampaolo: "Prima di andare, avevo sentito parlare molto e bene di Giampaolo" ha ammesso l'ex Sassuolo. "Mi ha stupito, mi piace il calcio che ha in testa, mi piace il modulo che propone, è bravissimo tatticamente. Ho scelto la Samp - conclude - anche per questo motivo"