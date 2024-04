Del Piero avvisa: 'Juventus, il percorso è lungo. Io sono un esterno...'. E sul derby scudetto: 'A noi ci girano...'

, ex capitano e bandiera della, parla a margine della 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards a Madrid."E’ un momento particolare per la Juventus - spiega l'ex numero 10, come riporta Tuttosport -. Lungi da me mettermi in mezzo, io ho parlato spesso di Allegri, penso che le cose siano visibili, a seconda di come uno voglia vederle, si puoi dire che ha fatto tutto ciò che si poteva fare o che poteva fare di più, o entrambe le cose.e lo continua ad essere da tanti anni: ha avuto a che fare con diverse sfide dentro e fuori dal campo e bisogna riuscire a metterle a posto piano piano, una dopo l’altra. Lo si sta facendo però".

Del Piero prosegue: "ed è chiaro che tutto viene amplificato, non è un momento semplice per nessuno. C’è molta pressione, bisogna saperla gestire e trasformarla in energia positiva. La Juve ce l’ha fatta per tanti mesi, ultimamente invece no, e ha avuto brutti arresti in campionato: il resto lo lasciamo a chi deve decidere veramente,".Infine, sulla possibilità che domani l'Inter vinca lo scudetto battendo il Milan: ", però l’Inter si è dimostrata nell’anno più forte di tutti, o almeno questa è la sensazione: tuttavia, il bello di queste sfide è che quando tutto sembra già definito succede qualcosa di strano, e la cosa più bella sono proprio l’attesa e la curiosità per queste partite. Ho un paio di amici interisti e milanisti ed è incredibile come stanno vivendo la cosa, e io gli dico:".