Del Piero, che classe con Yildiz: 'Felice di essere accostato a lui'

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus e attuale commentatore per Sky Sport, parla di Kenan Yildiz, attaccante turco dei bianconeri classe 2005. Yildiz ha affaermato che Del Piero è il suo idolo fin da bambino tanto da imitarlo, ad ogni gol segnato (e finora con la maglia della Juve sono 3 in 15 partite, con la sua tipica esultanza con la lingua di fuori. "È un altro ragazzo giovane e sono davvero felice di essere accostato a lui durante le celebrazioni dei suoi gol. Ammiro la sua iniziativa e il suo coraggio e gli auguro la migliore fortuna, ne ha molto bisogno", dice l'ex numero 10 della Juventus.



Intanto, per il futuro la Juventus punta a occhi chiusi su Yildiz, a partire dalla stesura di un nuovo contratto. L'ultimo, a fine agosto, aveva blindato Yildiz fino al 2027. Adesso potrà presto firmare prolungando il legame con il club fino al 2029 oltre ovviamente ad un adeguamento del contratto che gli riconoscerà lo status di giocatore importante della Juve. E probabilmente, riferisce Tuttosport, di numero 10 della Juve. Proprio come Alessandro Del Piero, recorman di presenze e gol con la maglia della Juventus con 705 partite e 290 gol fatti.