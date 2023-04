L'Allianz Stadium lo ha acclamato quasi con un grido disperato di aiuto eanche questa volta ha risposto presente, salutando il pubblico della sua Juve e mostrandosi vicino a loro in un momento così delicato per la società bianconera a livello giudiziario.nonostante le voci che si rincorrono e che lo rivogliono con un ruolo decisionale all'interno della società oggi guidata non più da Andrea(che lo ostracizzava) bensì daGià nei primi giorni di dicembre, poco dopo le dimissioni dell'intero cda a capo di Agnelli e con l'insediamento del nuovo presidente in pectore. L’idea di allora, riporta il Corriere della Sera era quella di fargli prendere il posto di Pavel Nedved, datra uffici, cda e e spogliatoio.è tornato a Torino per il raduno delle accademy giovanili di tutto il mondo (e lui è a capo di quella di Los Angeles) eperché di passi avanti per un ritorno in società non ce ne sono stati. Anche perchéoggi inutile. La voglia di Del Piero c'è, quella della Juve anche, ma le incertezze societarie, per ora, rappresentano un incognita ancora troppo grossa.