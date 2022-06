Intervistato da ESPN, l'ex calciatore, Alessandro Del Piero, ha espresso la propria opinione sul possibile ritorno di Lukaku all'Inter.



“Lukaku non era il giocatore giusto per il Chelsea. Ha parlato del suo amore per l'Inter, poi ha provato ad aggiustare le cose ma non c'è riuscito. Sarebbe un grande acquisto per l'Inter, perché a livello fisico fa ancora una grande differenza, cosa che non fa in Inghilterra. Tornando all'Inter sarebbe dominante. Tornare non è mai facile perché ci sono differenti aspettative. Se scappi da un posto dove, per qualsiasi ragione, non ti trovi bene, questa è una cosa che ti dà una grande energia. La Premier League è il miglior campionato, il livello è alto. È un calcio differente, si corre di più, c'è più fisicità ed è spettacolare. Lukaku per l'Inter e Pogba per la Juve sarebbero due grandi acquisti per il campionato italiano".