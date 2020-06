Alessandro Del Piero, ospite a Sky Sport, ha parlato così del momento dell’Inter dopo la vittoria contro la Sampdoria: “Conte è una persona intelligente, delicatissimo al lavoro. È vero che non voleva ripartire, ma è molto tattico in tutto. Quando si prende la decisione di ripartire va a mille e stasera è arrivato a mille e cento. È un inizio di campionato per lui, per certi aspetti gli è andata anche benissimo: i giocatori hanno rifiatato a livello psicologico”.