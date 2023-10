I tifosi della Juventus bramavano il suo ingresso in società, ma il futuro di Alessandro Del Piero può essere molto lontano da Torino: in Arabia Saudita, con Cristiano Ronaldo. L'indiscrezione è arrivata nella serata di mercoledì dai media sauditi: l'Al-Nassr, squadra in cui milita tra gli altri CR7, pensa all'ex capitano bianconero come nuovo direttore sportivo.



ADP VOLA A RIAD - La notizia trova conferme, l'offerta è pronta e a sua volta Del Piero è disposto a valutarla: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nelle prossime ore volerà a Riad per ascoltare la proposta dell'Al-Nassr, segnale di come questa sia più di una semplice ipotesi per la leggenda bianconera.



DAL RITORNO SFIORATO ALL'ARABIA - Eppure, solo pochi mesi fa il terreno sembrava fertile per il ritorno di Del Piero a Torino, tra fine 2022 e inizio 2023 con la ricostruzione nel dopo Agnelli. Uno scenario che ha perso forza con il passare dei mesi, fino alla conferma ad agosto nel ruolo di talent per Sky Sport e alla seguente decisione, a settembre, di iscriversi al corso per allenatori UEFA Pro. Un lento allontanamento che ha spalancato la porta all'Arabia Saudita: l'Al-Nassr fa sul serio, Del Piero ora ci pensa.