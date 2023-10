Un indizio non è una prova e non lo sono nemmeno due, per cui conviene aspettare il terzo, guarda caso alla fine del girone d’andata di Champions League, quando capiremo quali possibilità avranno le nostre quattro squadre italiane, Napoli, Lazio, Inter e Milan, di qualificarsi per gli ottavi., costretta suo malgrado a riposare nelle notti di Champions. Intanto, però, il finale di questa seconda settimana di straordinari per le nostre squadre impegnate nella coppa più importante potrà già dare una rispostaUna risposta che avrà un valore doppio, prima di tutto perchée poi, se non soprattutto, perché alla fine della prima settimana senza impegni in Champions, né tantomeno in Europe League e Conference, i bianconeri avevano subito una sonora sconfitta contro il Sassuolo.che dopo avere pareggiato contro il Newcastle e la Real Sociedad avevano ottenuto altrettanti successi per 1-0 contro il Verona e l’Empoli, e con un punto in meno rispetto al Napoli (dopo il successo a Braga) e la Lazio (dopo l’1-1 contro l’Atletico Madrid) che avevano pareggiato contro il Bologna e il Monza.che invece proprio per questo considera lafavorita per lo, sarà il campo a giudicare.E allora non si può negare chee cioè l’1-0 contro il Benfica, con il rischio di pagare lo sforzo sabato alle 15 quando affronterà il riposatissimo Bologna dell’”ex” Thiago Mottadopo 98’ con un grande dispendio di energie fisiche e nervose, domenica sera riceverà la Fiorentina, che a sua volta avrà due giorni di riposo in meno dopo l’impegno casalingo contro il Ferencvaros in Conference League.Tra tutti, però,perché dopo la trasferta senza gol di ieri a Dortmund ne avrà subito una seconda, più ravvicinata rispetto alle altre tre italiane in Champions, sabato sera a Marassi contro il lanciatissimo Genoa. La, invece, dopo il successo al 95’ a Glasgow, avrà il doppio vantaggio di giocare in casa contro, a sua volta reduce da Lisbona, nella tana dello Sporting, con un giorno meno di riposo. Come si vede, ce n’è per tutti, con un’unica certezzaE almeno da questo punto di vista, sorvolando sui dibattiti sul bel gioco,In attesa di sapere se, e soprattutto quanto, sarà un vantaggio riposare per una settimana intera.