Dele Alli non molla: 'La sveglia per i Mondiali 2026 suona ogni giorno alle 11'

35 minuti fa



Dele Alli, centrocampista inglese ancora sotto contratto con l'Everton ma fermo ormai da un anno, ha dichiarato a Sky Sport tutta la propria voglia di tornare protagonista su grandi palcoscenici:



"Ho un promemoria sul telefono ogni giorno alle 11:00: il Mondiale 2026. La gente dirà ‘non gioca da un anno', ma questo è il mio obiettivo. So qual è il mio livello ".



INFORTUNIO - "Ho dovuto essere paziente. È stata una strada lunga, con molti alti e bassi, ma mi ha aiutato a crescere ancora di più come giocatore e come persona. Devo canalizzare il dolore, l'infortunio può aiutarmi a crescere. È stato semplicemente un problema fisico, qualcosa che spero di superare. Vedo la luce alla fine del tunnel".