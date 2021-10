Intervistato da fcinter1908.it, l'ex allenatore di Lazio e Fiorentina, Delio Rossi, ha espresso la propria opinione sul portiere dell'Inter, Samir Handanovic.



“Il problema del portiere secondo me non sta tanto nell’errore o nel momento di flessione, ma può essere un eventuale calo di fiducia da parte dei compagni e, soprattutto, come si rapporta all’interno dello spogliatoio. Se un giocatore fa un errore, ma ha personalità e il rispetto di tutti, allora si può anche andare oltre. Non trovo però corretto che l’Inter inizi a cercare il sostituto ora che inizia a fare meno bene: avrebbe dovuto già individuarlo quando le cose andavano per il meglio. La carta d’identità parla chiaro”.