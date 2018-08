La visita di Andrea Della Valle al Centro Sportivo ha avuto tre indirizzi, come raccontato dal Corriere Fiorentino. Il primo sugli aspetti tecnici, con Pioli e Corvino, mentre insieme a Salica e Cognigni è stata l'occasione per fare il punto sulla realizzazione del nuovo centro di allenamento per le giovanili. Poco prima dell’allenamento, infine, ha parlato alla squadra ribandendo l’obiettivo europeo della prossima stagione e caricandola per la prima gara di campionato. Poi il patron si è seduto in panchina a seguire la seduta di lavoro.