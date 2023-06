In casa Sampdoria è ufficialmente iniziata una nuova era. Con l’arrivo del duo Radrizzani-Manfredi è tornato il sereno, ma adesso c’è da programmare una stagione in Serie B. L’obiettivo è quello di risalire subito nella massima serie, e il futuro tecnico dei blucerchiati potrà puntare su un talento non da poco: Marco Delle Monache. Acquistato nell’estate del 2022 per circa un milione di euro (più percentuale sulla futura rivendita) dal Pescara (è rimasto poi in prestito agli abruzzesi), il giovane 18enne è destinato ad approdare a Bogliasco a luglio per lanciarsi nella nuova avventura. Il tutto dopo aver vissuto i play-off di Serie C da assoluto protagonista nel segno di Zdenek Zeman.



"PICCOLO INSIGNE" - Zeman, proprio colui che a Pescara ha lanciato un certo Lorenzo Insigne. E non sarà un caso se il classe 2005 giochi proprio nella posizione dell’ex Napoli. Esterno mancino, Delle Monache ama tentare il dribbling, saltare l’uomo accentrandosi per poi calciare col destro. Proprio così ha realizzato il recente gol alla Virtus Entella nel ritorno del secondo turno degli spareggi promozione per approdare in Serie B. Spareggi nel quale il fantasista è letteralmente esploso: 4 partite disputate, tre reti e un assist. Insomma, un assoluto trascinatore dopo i ‘soli’ due gol messi a segno nella regular season. Le settimane passate con Zeman, giunto sulla panchina degli adriatici tra gradoni e doppie sedute (il boemo è riapprodato a Pescara lo scorso fine febbraio) hanno fatto il loro effetto.

- Delle Monache è lanciatissimo, e di certo non si può dire che l’esplosione fosse inaspettata: nel settembre del 2022 i colleghi del The Guardian lo hanno inserito nel listone“Un piccolo Lorenzo Insigne” lo ha definito il tabloid britannico: il 18enne giocherà a Genova la prossima stagione, lì dove Lorenzo Insigne ha conquistato nel 2012(Sampdoria-Pescara 1-3). Corsi e ricorsi storici: magari avverrà lo stesso tra un anno per lo stesso Delle Monache in maglia blucerchiata.che tanto fa impazzire il talento di Cappelle sul Tavo.