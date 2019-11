L'ex tecnico dell'Atalanta Gigi Delneri ricorda il periodo felice alla guida della squadra bergamasca, dal 2007 al 2009, e ne approfitta per svelare a Gazzetta.it le sue previsioni del match contro la Juve di sabato pomeriggio: "Con l'Atalanta mi rilanciai dopo un periodo non facile: è un capitolo bellissimo della mia vita. Sabato sarà un match da tripla: oggi fare punti a Bergamo è un'impresa, i bianconeri non la sottovalutino".



DEA IN ALTO- "A Bergamo l'ultima volta i risultati furono ottimi contro la Juve. Ho lavorato in 19 società e ogni domenica vivo una specie di derby. Sono affezionato a tutte le mie squadre. Oggi c'è un altra dimensione e un altro status rispetto a quando ero io all'Atalanta, il nostro obiettivo era la salvezza, questa vale l'Europa. Da anni è lassù e difficilmente, in futuro, la vedremo in altre posizioni: rosa di qualità, dirigenza attenta a tutto e gioco meraviglioso grazie a un allenatore eccezionale".



GASPERINI."In Champions il bis è possibile: credo ciecamente in questa Atalanta. Oggi la Dea è una big della Serie A. Complimenti Gian Piero: avresti già dovuto vincere la Panchina d'Oro già nelle ultime due stagioni, di certo meriti la prossima".