Il profumo della vittoria è sempre più vicino. Joe Biden lo sente, ma aspetta a festeggiare completamente. Da Wilmington, nel Delaware, il candidato democratico alle elezioni Usa avverte: "Stiamo vincendo questa gara. Questa non è la mia dichiarazione finale, ma sono fiero che il nostro successo riguardi l'America intera. Abbiamo riconquistato Arizona e Georgia, ricostruito il muro blu con Michigan e Wisconsin. Ma state calmi e pazienti".



LA RISPOSTA - Decisivo sarà l'esito delle elezioni in Pennsylvania, dove Biden vanta un vantaggio di oltre 21.000 voti. Intanto, in diretta tv, Donald Trump ribatte: "Se si contano solo i voti legali vinco facilmente". Tramite Twitter, invece, il candidato repubblicano tuona: "Ho avuto un grande vantaggio in tutti questi stati fino alla notte delle elezioni, salvo poi vederli miracolosamente scomparire con il passare dei giorni. Il nostro procedimento legale andrà avanti!".



ANSIA COVID - A scaldare ulteriormente gli animi intorno alla Casa Bianca ecco il pericolo Covid. Nelle scorse ore, infatti, il capo di gabinetto della White House, Mark Meadows, è risultato positivo, e con lui almeno altri quattro membri. Meadows era con Trump nel quartier generale rep durante l'Election Day: il timore, ora, è che si sia scatenato un fociolaio.