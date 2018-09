Il tecnico del Celtic Brendan Rodgers commenta allo Scottish Sun il trasferimento di Moussa Dembele al Lione: "E' stato un episodio deludente, evidentemente era impaziente di andare lì. Noi volevamo tenerlo non avendo altre soluzioni, ma quando una linea viene varcata a livello di comportamento... Ho vissuto situazioni del genere abbastanza volte da saperle gestire. Qui c'è integrità, capisco il modello del Celtic: crescere talenti e poi lasciarli partire. Ma molte cose sono state dette e non è stato né simpatico né vero. Moussa ha avuto il trasferimento, è felice. Alla fine so che è un bravo ragazzo, ha fatto tanto per noi e gli auguro il meglio".