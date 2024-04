Donnarumma, che errori col Barcellona: un'altra serata no, ma il Psg pensa al rinnovo

Una serata no, che complica i piani del Paris Saint-Germain.nel match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona,. La prima incertezza, un'uscita a vuoto su azione d'angolo, ha rischiato di regalare a Lewandowski il vantaggio (salvataggio di Nuno Mendes), la seconda, una deviazione imprecisa su cross di Yamal, è finita sul piede di Raphinha, che ha segnato a porta vuota.L'ex enfant prodige del Milan, preso in controtempo in occasione del 2-2 ancora di Raphinha, non ha convinto nel gioco con i piedi e, soprattutto, nelle uscite alte. Un vecchio problema che torna a galla.. Preso per essere il numero uno, anche questa sera non ha trasmesso sicurezza. E non è la prima volta in questa stagione. Un bel problema a questi livelli, quando sono i dettagli a fare la differenza.

- Le qualità del portiere azzurro non si discutono, ma certi blackout non sono accettabili.. Non per essere un buon portiere. E in partite come queste che deve dimostrare di essere un valore aggiunto. Se lo aspetta anche il Paris Saint-Germain, che per il momento non intende cercare sul mercato un nuovo portiere. E, secondo quanto riportato da Prime Video, continua a considerarlo un pilastro del presente e del futuro. Non a caso fine stagione discuterà il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.