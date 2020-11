Una grande occasione. ​Merih Demiral è pronto a prendersi la Juventus, a guidare la squadra di Pirlo nelle prossime tre partite. Gli infortuni di Chiellini, out per un mese, e Bonucci, ai box per due settimane, aprono uno scenario interessante, per il presente e per il futuro. Titolare, accanto al rientrante de Ligt e Danilo, formando una cerniera difensivo di questa Juve e di quella che verrà. Salvo soprese sulla tabella di marcia dei recuperi, la Juve avrà infatti questo assetto difensivo nelle prossime tre uscite, Cagliari e Benevento in campionato e Ferencvaros in Champions League. Un bell'esame per l'ex giocatore dello Sporting Lisbona, che a 22 anni ha bisogno di fare il salto di qualità.



INTOCCABILE - La Juve se lo aspetta, convinta di aver fatto la scelta giusta, quando nel luglio 2019 l'ha strappato definitivamente dal Sassuolo. Paratici stravede per lui, tanto da rifiutare proposte milionarie da Milan e soprattutto Leicester, che in estate era arrivato a mettere sul piatto 35 milioni di euro. "No grazie, non è in vendita" è stata la risposta. La Juve ha massima fiducia in Demiral, che della Juve deve diventare un leader. Crescere sotto l'ala protettiva di Chiellini e Bonucci gli è servito, ora è il momento di spiccare il volo.