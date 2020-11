Andrea Agnelli, presidente della Juventus, parla a margine dell’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha emesso un francobollo per celebrare il club bianconero campione d’Italia nel 2019/20 con Sarri in panchina: “Riscrivere la storia e superare se stessi è diventata da ben 9 anni una piacevole abitudine per chi ha il vessillo bianconero nel cuore. Pur cambiando interpreti, a partire dalla guida tecnica di Maurizio Sarri, la Juventus ha dimostrato di possedere un DNA unico, in cui lo spirito combattivo è secondo solo alla voglia di vincere”.



LE DIFFICOLTA’ - “Un'annata particolare, contraddistinta da una terribile epidemia che ha sconvolto il mondo, colpendoci tutti in modo tanto duro quanto inaspettato. A causa di questa piaga l'annata si è protratta fino all'estate e ha costretto i nostri campioni ad uno sforzo supplementare. Nuove sfide ci attendono, e siamo certi di arrivare pronti e fiduciosi grazie alla passione ed alla determinazione del nostro lavoro quotidiano. Per dimostrare ancora una volta cosa significhi essere della Juventus. ed essere i più forti”.