Peggiore in campo nella sconfitta della sua Turchia per 3-1 contro la Svizzera,, e una tribolata stagione. Un'annata lunga e iniziata con ben altri auspici, quella del, che fra infortuni muscolari e prestazioni non sempre all'altezza, vede. Sono state poche infatti nel 2020-21 le partite nelle quali Demiral ha tenuto fede alla promessa di poter diventare uno dei migliori difensori della sua generazione, una su tutte la prestazione contro l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Troppo poco., complice anche la volontà di Max Allegri di provare a portare alla Juve Milenkovic dalla Fiorentina. Per Demiral,, non pochi. Una cifra che per il momento ha raffreddato l'entusiasmo dell', desiderosa di mettere a segno un altro colpo alla Romero. Per il resto,. Ed è proprio dal ricco mercato inglese la Juve spera che arrivi l'offerta giusta, per le casse del club e per evitare il rischio di rinforzare una concorrente italiana.