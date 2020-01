Arriva il primo acquisto del Napoli in questa sessione di calciomercato invernale. Diego Demme è arrivato in Italia e questa mattina ha sostenuto le visite mediche.



Eccolo arrivare anche a Napoli. Attualmente il giocatore si trova in un noto albergo del lungomare partenopeo. In attesa di sistemare le ultime pratiche burocratiche (contratto e non solo), sabato Demme non sarà disponibile per la gara contro la Lazio. Lo riporta il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e direttore di TV Luna, Carlo Alvino.