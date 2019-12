Il club olandese Den Haag ufficializza il nuovo allenatore: preso l’inglese Alan Pardew, ex tecnico di diverse squadre di Premier League come West Ham United, Southampton, Newcastle, Crystal Palace e West Bromwich.

Alan Pardew is onze nieuwe hoofdtrainer. De ervaren Engelsman tekent voor de rest van het seizoen en neemt Chris Powell mee als assistent.#WelcomeAlan #WelcomeChris