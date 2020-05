Denilson, ex esterno offensivo del Betis Siviglia, commenta così la possibilità di vedere Robben con la maglia del Botafogo. Queste le parole a Terra del funambolo brasiliano, che attacca il club, alle prese con problemi economici: “Immagino di giocare per loro, non essere pagato e poi sentire parlare di Robben. Vista la loro situazione non dovrebbero pensare a comprare nessuno, ci vuole responsabilità. È una barzelletta. Anzi, visto che puntano Robben, mi chiedo perché non si facciano avanti anche per Batman”.