German Denis dice la sua. El Tanque, ex attaccante di Atalanta e Napoli ha parlato alla Gazzetta dello Sport, concentrandosi anche sulle cessioni del club, due delle quali alla Juve: "Atalanta più debole senza Caldara, Spinazzola e Cristante? Non credo: gioca a memoria, è competitiva come l’anno scorso, ha sempre avuto una condizione fisica devastante e la raggiungerà anche stavolta. E Gasperini è bravo a sfruttare al meglio le caratteristiche dei singoli giocatori".