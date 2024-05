Denis: 'De Zerbi fu contattato dall'Inter quando Inzaghi era in bilico. Ecco perché disse no'

48 minuti fa



L'ex attaccante fra le altre di Atalanta e Napoli, Germán El Tanque Denis ha parlato dagli studi di Sportitalia svelando un retroscena di mercato legato alla panchina dell'Inter e a un intreccio passato che porta al nome di Roberto De Zerbi.



NO PER IL MILAN - Denis conferma dei contatti avvenuti e anche del no detto dall'allenatore oggi al Brighton per un preciso motivo: "Io so per certo che Roberto De Zerbi ha detto di no all'Inter perché è tifoso del Milan. È successo quando Simone Inzaghi, l'anno scorso, era un po' in bilico".