, bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel Settembre 2004. Dopo l’alquanto stucchevole dialogo con la televisione russa, che ha tirato fin troppo la corda sul caso di, ora la mamma Piera Maggio torna a sperare fortemente in un lieto fine in questa estenuante vicenda., anche lei di nome Denise. In merito alla questione è entrata anche la Procura di Marsala, che deve prendere una decisione su un eventuale comparazione del DNA.La segnalazione è pervenuta al comando provinciale di Cosenza da una parrucchiera del posto, che ha riscontrato somiglianze tra Denise Pipitone e la diciannovenne.. Non è da escludere che inconsapevolmente la donna sia stata stimolata anche da quanto accaduto nelle ultime settimane, con le perquisizioni effettuate in un appartamento che in passato è stato abitato da Anna Corona, ex moglie di Pietro Polizzi, padre naturale della piccola Denise.- Dopo anni racchiusa nel proprio dolore, la mamma di Denise, la signora Piera Maggio, era tornata a sognare un ricongiungimento con la figlia dopo le segnalazioni arrivate direttamente dalla Russia. Il tutto però si è chiuso con una falsa speranza, a cui è seguito un lungo teatrino mediatico della televisione russa, volto più a creare audience che a fornire delle risposte alla controparte italiana.Per questo motivo, con il caso che è tornato in auge nell’ultimo periodo, ogni nuova fonte va presa con le pinze. Sulle analogie riscontrate, a non convincere è l’età delle due ragazze: la figlia di Piera Maggio avrebbe oggi 20 anni (è nata il 26 ottobre 2000), mentre la giovane di origini romene ne ha 19. Le risposte possono essere fornite solo tramite l’esame del DNA, che deve essere disposto dalla Procura della Repubblica di Marsala. Nel frattempo la giovane, intervenuta durante una trasmissione televisiva, ha risposto con un eloquente: “Non sono io”. Tuttavia si è detta disponibile a sottoporsi ad un test per sciogliere qualsiasi dubbio, fornendo anche i nomi dei genitori e informazioni utili a ricostruire il suo passato. Solo nei prossimi giorni sapremo se la pista calabrese sarà l’ennesimo falso allarme o il punto esclamativo a questa intricata storia.