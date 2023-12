Gigio, che succede? Le ultime partite con il PSG sono state macchiate da gravi errori e in Francia cominciano a circolare voci che vogliono Donnarumma in panchina. Dopo la grave topica commessa nella 13esima giornata di Ligue 1, che ha portato al momentaneo pareggio del Monaco, e la corta respinta che ha propiziato il gol di Isak del Newcastle nell'ultimo turno di Champions League - che ha complicato la qualificazione agli ottavi di Champions League - il portiere della Nazionale è stato protagonista di un nuovo clamoroso errore. Al decimo minuto del primo tempo del match di ieri contro il Le Havre, infatti, l'ex Milan ha effettuato un'uscita scomposta con la gamba alta e ha colpito in faccia l'attaccante numero 23 della squadra avversaria. L'intervento è costato a Donnarumma il cartellino rosso.



ha fatto infuriare i sostenitori parigini, che hanno però scoperto una bella sorpresa: a prendere il posto dell'estremo difensore della nazionale italiana, è stato. Quest'ultimo si è reso protagonista assoluto del match con parate straordinarie che hanno salvato il risultato. Al termine della partita,che, prima d'ora, non aveva mai giocato in prima squadra, ma al bisogno si è fatto trovare pronto. Non bisogna poi dimenticare che in squadra c'è anche, il portiere costaricano ex Real Madrid, che nelle ultime settimane è rimasto in infermeria per un mal di schiena, ma potrebbe tornare a breve a disposizione. Ad oggi la certezza è che- Dal suo arrivo a parametro zero nell'estate del 2021, l'ex capitano del Milan è già costato diversi gol pesanti al PSG.. Il club parigino, infatti, non ha ancora strappato il pass per gli ottavi e dovrà conquistarlo nell'ultima giornata della competizione in casa del Borussia Dortmund, facendo punti.. Tutto è ancora aperto e, in caso di sconfitta dei parigini, la sfida tra Newcastle e Milan diventerebbe fondamentale per le sorti del girone.al Bernabeu (palla persa sulla pressione di Benzema e immediato gol del francese per l'1-1, partita cambiata da quel momento e vittoria degli spagnoli per 3-1), che costò l'accesso ai quarti di finale alla squadra francese,, quindi,anticipata dalla Champions.. Donnarumma, infatti, nel suo ruolo è uno dei migliori al mondo, con le mani è fortissimo, ma alterna prestazioni da fenomeno, ad altre mediocri.nato dai tempi del Milan,, ad oggi, tanto che l'allenatore Luis Enrique, nella quarta giornata di campionato, si era infuriato con il proprio portiere in occasione di una palla mal gestita con i piedi. Questa volta però, il tecnico spagnolo ha preso le difeso del proprio portiere: "È un errore tra le linee dei difensori, è difficile difendere in quella situazione di gioco. Eravamo distratti, Gigio ha provato a intervenire ma l'attaccante è stato veloce".