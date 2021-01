Memphis Depay è nuovamente accostato alla Juventus. Questa volta in Spagna, dove il nome dell'olandese torna con frequenza perché il Barcellona lavora da mesi per acquistarlo, si garantisce che il giocatore avrebbe dato apertura totale ai bianconeri per un trasferimento tra gennaio e giugno, vista la scadenza di contratto con il Lione e l'apertura all'addio ai francesi che potrà verificarsi tra questi giorni o eventualmente l'estate.





LA SCELTA - Da parte propria, la Juventus ha scelto di non fare questo tipo di investimento a gennaio perché cerca un giocatore diverso. In più, gli acquisti a parametro zero - dunque ragionando su giugno - comprendono commissioni e ingaggi molto alti che i bianconeri evitano a meno di opportunità clamorose. Koeman da mesi vuole Depay al Barça ma l'affare non si sblocca perché i blaugrana devono prima vendere. La Juve però ad oggi non è in prima fila.