Memphis Depay non si muoverà dal Barcellona a gennaio. La punta olandese, riferisce Sport, ha preso la sua decisione: meglio aspettare giugno, quando l'ex Lione avrà più margine di manovra. Tale scelta non è stata accolta positivamente dai catalani, vogliosi di privarsene subito per favorire eventuali acquisti nella finestra invernale del mercato.