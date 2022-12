Cercato con insistenza dalla Roma per il prossimo mese di mercato a gennaio, Memphis Depay potrebbe rimanere a Barcellona. Nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2023. A raffreddare la pista che porta l’olandese nella capitale è Jordi Cruyff, ds dei catalani: “Non ha senso farlo partire adesso che Lewandowski è squalificato per tre turni, soprattutto se non ti porta alcun vantaggio sotto l’aspetto del Fair Play Finanziario - le sue parole al Mundo Deportivo -. Lui si impegna sempre tanto, adesso conta solo avere una squadra competitiva per il ritorno e non pensare alle cessioni”.