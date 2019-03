Carlo Zampa all'attacco. Il noto giornalista di marca giallorossa, voce storica delle radio romane, non è riuscito a mandar giù la sconfitta pesante rimediata nel derby contro la Lazio. E ha provocato i 'cugini', rei di essere una squadra 'scarsa': "Abbiamo preso tre gol. Il risultato è probabilmente troppo pesante, ma la Roma non ha fatto nulla. E’ bastata una squadra normale, che però ha avuto la cattiveria di vincere la partita, a farci perdere. La Lazio è una squadra modesta che ha messo in campo carattere. Hanno fatto tre tiri in porta e sono stati tre gol. Per la Roma solamente due occasioni, gioco prevedibile, lezioso e lento".