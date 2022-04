Il Derby County perde 1-0 in casa del QPR e retrocede aritmeticamente in League One (terza divisione inglese). A tre giornate dalla fine del campionato di Championship (seconda divisione), la squadra allenata da Wayne Rooney è penultima con 31 punti: 10 in meno del Reading, quartultimo. Fatali i 21 punti di penalizzazione in classifica per problemi finanziari. Ecco il discorso ai tifosi dell'ex attaccante inglese.