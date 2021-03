Negli ultimi mesi il Derby County è stato coinvolto in una lunga e problematica cessione societaria da parte del presidente Mel Morris e il futuro del club è tuttora incerto. L’ex stella del Manchester Utd, Wayne Rooney, che da novembre è stato promosso allenatore ad interim al posto di Phillip Cocu, ha rassicurato i tifosi sul fatto che le vicissitudini societarie non influenzeranno la sua permanenza alla guida dei Rams.



Le sue dichiarazioni sono state riportate dal Daily Mail: “Ho firmato un contratto di due anni e mezzo ed ho intenzione di rispettarlo. Spero, durante la mia esperienza qui, di riportare il club in Premier League”.