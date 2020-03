la Juve è in condizione psico-fisica allarmante come dimostrato nell’ultima sfida di Champions League con il Lione.la mancanza del pubblico di casa influirà sul rendimento dei bianconeri che, da quando giocano allo Stadium, in campionato hanno raccolto 435 punti su 492 disponibili, ovvero l’88,4 per cento.Sarri è costretto a schierare Pjanic nonostante il bosniaco sia nettamente al di sotto della sufficienza.L’Inter sta bene, ha consapevolezza dei propri mezzi, sa che l’unico risultato da inseguire è la vittoria e Conte l’ha portata ad una concentrazione feroce, certamente favorita dallo Stadium vuoto.La coppia di attaccanti nerazzurri è più complementare di quella formata da Ronaldo e Dybala. Lukaku e Lautaro Martinez abbinano forza, esplosiva e rapidità, attacco allo spazio e capacità di far salire la squadra, mentre il portoghese sarebbe chiamato ad agire più al centro del reparto, dove soffre, piuttosto che sull’esterno di sinistra.Nelle parole della vigilia, Conte ha finto che per la sua squadra sia già un successo essere arrivata allo scontro diretto con la propsettiva di giocarsi qualcosa di importante, ovvero lo scudetto. Dall’altra parte, Sarri ha parlato dell’importanza della gara e delle ragioni tattiche che contempla. La Juve, secondo il proprio allenatore, ha sostanzialmente due cose da temere: l’ampiezza dello schieramento interista e la forza di Lukaku e Martinez ai quali bisognerebbe far arrivare poco o per nulla la palla.. Sarri predilige di certo la seconda ipotesi, non solo perché non vuole abbassare Dybala sul croato, ma anche perchè il fondamento del suo gioco sarebbe propriamente il possesso palla. Il problema è che l’ultima Juventus sbaglia i passaggi più semplici o gioca scriteriatamente troppi palloni, cosicchè fornirne occasioni agli attaccanti è un’attività con esiti molto rari.Un altro indizio che la Juve è ben lontana dal suo massimo risiede nel sistema di gioco. Teoricamente è un 4-3-3, ma in fase di non possesso diventerà un 4-4-2 con Matuidi allargato a sinistra e Cuadrado che si abbassa a destra. L’intento è di creare due linee ravvicinate che favoriscano i raddoppi togliendo spazio sia agli attaccanti, sia agli inserimenti dei centrocampisti nerazzurri.. Al pari dei colleghi che seguono l’Inter con diuturna attenzione, sono convinto che il danese non giocherà dall’inizio, ma verrà proposto a partita in corso a prescindere dal risultato. Ben lungi dal difendersi se in vantaggio, Conte lo utilizzerà anche se dovesse "congelare" la partita perchè Eriksen, che non è esattamente un assaltatore, è un elemento dalla tecnica raffinata, quindi in grado di far girare la palla con profitto.