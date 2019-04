L'eliminazione della Juventus dalla Champions League libera la Vecchia Signora dagli impegni sull'agenda europea e, dopo le frizioni tra le due società all'ombra della Mole delle ultime settimane, filtra ottimismo per lo slittamento del derby di Torino da sabato 4 a domenica 5 maggio, cosa che sarà ufficializzata dalla Lega Serie A nei prossimi giorni. Non dovrebbero esserci problemi, infatti, a posticipare Torino-Juventus.



Il Toro, come da tradizione, non era disposto a giocare il giorno dell'anniversario della tragedia di Superga, dedicandolo alla commemorazione della squadra granata, dell'equipaggio e dei giornalisti scomparsi 70 anni fa sull'omonimo colle a seguito di un incidente aereo. "Bisogna celebrare la nostra storia" aveva detto recentemente Mazzarri in conferenza stampa.